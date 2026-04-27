39-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Bad Laer (dpa/lni) –

Bei einem Unfall ist eine 39 Jahre alte Autofahrerin in Bad Laer im Kreis Osnabrück schwer verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Autofahrer übersah das Auto der Frau und fuhr ungebremst von hinten auf, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau fuhr auf der Bielefelder Straße und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Die Feuerwehr musste die 39-Jährige aus dem Auto befreien. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Der 32-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.