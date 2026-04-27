Niedersachse gewinnt über eine Million Euro im Lotto

Hannover (dpa/lni) –

Ein Glückspilz aus Niedersachsen hat im Lotto-Klassiker «6 aus 49» über eine Million Euro gewonnen. Der noch unbekannte Gewinner erhält 1.183.395,90 Euro, wie Lotto Niedersachsen mitteilte.

Er spielte demnach ein sogenanntes Teilsystem, bei dem aus neun angekreuzten Zahlen automatisch alle rechnerisch möglichen Sechserkombinationen gebildet werden. Mit einer dieser Kombinationen lag er bei der Ziehung am Samstag richtig, nur die korrekte Superzahl 9 fehlte ihm, um den Jackpot zu knacken. Seinen Spielschein hatte er in einer Annahmestelle im Landkreis Helmstedt eingereicht.

Ein weiterer noch unbekannter Niedersachse gewann 290.488,90 Euro im Bingo. Sein Los hatte er den Angaben zufolge in einer Annahmestelle in Emden gekauft. Und noch ein Niedersachse gewann – 100.000 Euro bei der Glücksspirale. Sein Los hatte dieser ebenfalls noch unbekannte Spielteilnehmer – oder Spielteilnehmerin – im Landkreis Leer eingereicht.

Insgesamt gab es landesweit im laufenden Jahr bislang 37 Gewinne von mindestens 100.000 Euro, 4 davon in Millionenhöhe. Die Chance auf den Jackpot im Lotto ist allerdings verschwindend gering – sie liegt nach Angaben von Lotto Niedersachsen bei etwa 1 zu 140 Millionen. Experten geben zu bedenken, dass Glücksspiel süchtig machen kann.