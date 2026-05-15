Rehe auf der Straße – Sieben Verletzte bei Unfall in Varel

Bei einem Unfall in Varel gab es mehrere Verletzte. (Symbolbild) Swen Pförtner/dpa

Varel (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in Varel (Landkreis Friesland) sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wichen zwei Autofahrer am Mittwochabend nach ersten Erkenntnissen Rehen auf der Straße aus.

Den Angaben zufolge geriet ein 59-jähriger Fahrer daraufhin mit seinem Auto nach rechts über einen Grünstreifen und den Radweg. Der dahinter fahrende 48-Jährige wich mit seinem Wagen ebenfalls aus, streifte dabei das vorausfahrende Auto und prallte anschließend gegen einen Baum.

Beide Fahrer sowie fünf Insassen im zweiten Wagen im Alter zwischen 15 und 59 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Einsatzkräfte schleppten beide Fahrzeuge ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 35.000 Euro.