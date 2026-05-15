Messerangriff auf Frau – Polizei sucht mutigen Helfer

Osnabrück (dpa/lni) –

Die Polizei in Osnabrück sucht nach einem mutigen Fahrradfahrer, der eine Frau vor einem Messerangreifer geschützt hat. Die 21-Jährige sei an einer Ampel aus dem Auto eines 26-Jährigen geflohen, teilte die Polizei mit. Der Mann verfolgte daraufhin die Frau und verletzte sie mit einem Messer.

Der unbekannte Fahrradfahrer half der Frau und trennte die beiden laut Polizei. Zuvor hatte der polizeibekannte 26-Jährige die Frau an einer Bushaltestelle bedroht und gezwungen, in sein Auto zu steigen. Der Mann und die Frau kannten sich demnach. Der 26-Jährige floh mit seinem Auto, wurde jedoch einen Tag später von der Polizei festgenommen.

Die verletzte Frau wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nun nach dem Radfahrer und weiteren Zeugen, die den Vorfall am Montagmorgen im Stadtteil Atter beobachtet haben.