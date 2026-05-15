32-Jähriger stirbt bei Unfall auf der B77

Kropp (dpa/lno) –

Ein Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 77 bei Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32-Jährige aus dem Raum Rendsburg mit seinem Wagen am Donnerstag gegen 21.40 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei berichtete. Dort kollidierte das Auto frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug. Dessen 34 Jahre alte Fahrerin hatte den Angaben zufolge den Zusammenstoß trotz Notbremsung nicht mehr verhindern können.

Nach Ermittlungen der Polizei soll der Autofahrer zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mindestens ein Fahrzeug überholt haben. Danach war sein Pkw nicht mehr auf den rechten Fahrstreifen zurückgekehrt. Im Bereich der Unfallstelle gilt Tempo 70.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrgastzelle des Wagens nahezu vollständig zusammengedrückt, wie es hieß. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit erheblichem technischem Aufwand öffnen, um ihn zu bergen. Die Lkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die B77 war für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa 9.30 Uhr voll gesperrt.