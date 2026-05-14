Norddeutschland erwartet trübes Wetter

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Wer sich auf ein sonniges verlängertes Wochenende gefreut hat, wird leider enttäuscht. In den nächsten Tagen geht es grau in grau weiter. Einzig in Mecklenburg-Vorpommern können ab und an ein paar Sonnenstrahlen zu sehen sein.

Am Feiertag ziehen Wolken und Schauer über den Norden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Vereinzelt kommt es zu Gewittern, in Mecklenburg-Vorpommern gehen diese mit Graupel und böigem Wind einher. Tagsüber herrschen Höchstwerte um die 11 bis 14 Grad, nachts fallen die Temperaturen bis auf minus 2 Grad.

Mecklenburg-Vorpommern startet nach der Auflösung flacher Nebelfelder zunächst sonnig in den Freitag, bevor es dort wie auch in Schleswig-Holstein erneut zu Wolken und Schauern kommt. Es werden maximal 16 Grad erreicht. An den Küsten weht ein frischer Wind. Nachts bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern trocken bei Tiefsttemperaturen um 0 Grad, im Rest des Nordens sinken die Temperaturen bis auf 5 Grad.

Regenpause für Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag

Auch am Wochenende bleibt es bewölkt im Norden, mit einzelnen Schauern und maximalen Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad. An den Küsten ist es zudem mäßig windig. Nachts bleibt es zumeist trocken bei 0 bis 10 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern hält die Regenpause auch am Sonntag weitestgehend an.