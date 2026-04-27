Leiche in ausgebrannter Gartenlaube entdeckt

Northeim (dpa/lni) –

In einer abgebrannten Gartenlaube in Northeim ist eine leblose Person gefunden worden. Die Identität sei nicht abschließend geklärt, Hinweise deuteten aber auf einen Anwohner hin, teilte die Polizei mit. Den Schaden durch das Feuer im Ortsteil Hollenstedt schätzen die Beamten auf 60.000 Euro.

Der Brand in der Gartenlaube wurde am Sonntag gegen 2.30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Laube bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf zwei Wohnhäuser überzugreifen, so dass diese evakuiert wurden. Ein Übergreifen der Flammen verhinderten die Feuerwehrleute.

Die Ursache für das Feuer ist unklar, der Brandort beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.