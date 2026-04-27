Mann soll neuen Partner von Ex-Freundin ermordet haben

Bremen (dpa/lni) –

Wegen Mordes am neuen Lebensgefährten seiner Ex-Partnerin steht ab heute (9.30 Uhr) ein 29 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Bremen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dem 34-Jährigen bei einer Verabredung im November 2025 im Stadtteil Vahr mehrfach mit einem Messer in den Rücken gestochen zu haben. Das teilte das Gericht mit. Ein Zeuge, der versucht haben soll, ihn von dem Opfer zu trennen, habe ihn von der Tat nicht abhalten können. Der 34-Jährige starb einen Tag später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Laut Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte seine ehemalige Partnerin für sich alleine haben. Den neuen Freund habe er als Hindernis angesehen. Das Urteil wird für Mitte Juni erwartet.