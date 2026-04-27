Go Asia ruft Sushireis wegen Mineralölrückständen zurück

27. April 2026 12:44
Das Portal «Lebensmittelwarnung» meldete die Rückrufaktion. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa
Das Portal «Lebensmittelwarnung» meldete die Rückrufaktion. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Berlin (dpa) –

Wegen der Überschreitung von Grenzwerten für Mineralölbestandteile ruft die Supermarktkette Go Asia Sushireis zurück. Betroffen sei die 1-Kilo-Packung des Produktes «Shinode Original Premium Sushi Rice» der Marke Sun Clad mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. April 2027, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. 

Verkauft wurde der Reis nach derzeitigem Stand in allen Bundesländern bis auf Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Das Produkt könne in allen Filialen der Kette zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet.

© dpa-infocom, dpa:260427-930-998615/1

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