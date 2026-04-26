Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver bei Jübek

Jübek (dpa/lno) –

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer sei am Mittag nach ersten Ermittlungen bei einem Überholvorgang mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann sei gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Die 66 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Ein Sachverständiger war laut Polizei vor Ort, vorübergehend musste die Straße voll gesperrt werden.