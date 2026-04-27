Motorradfahrer bei Unfall bei Friesoythe gestorben

Friesoythe (dpa/lni) –

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B72 bei Friesoythe im Kreis Cloppenburg gestorben. Der Mann überholte laut Zeugenaussagen mehrere Autos, als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam, sagte ein Polizeisprecher. Eine 58 Jahre alte Frau wollte bei der Kreuzung Peterwald die Straße überqueren und kollidierte dabei mit dem Motorradfahrer, der in Richtung Cloppenburg fuhr.

Der 25-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, die 58-Jährige wurde leicht verletzt. Die B72 war am Sonntagabend für mehrere Stunden voll gesperrt.