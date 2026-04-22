Haspa Marathon 2026: Verkehrsbeeinträchtigungen durch gesperrte Straßen in Hamburg

Streckenverlauf des Haspa Marathon Hamburg 2026. Foto: Haspa Marathon Hamburg

Am kommenden Sonntag findet der Haspa Marathon Hamburg mit insgesamt rund 40.000 Teilnehmer:innen statt. Die Polizei Hamburg erwartet erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Die Polizei empfiehlt, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3 weiträumig zu umfahren. Es wird dringend geraten, U- und S-Bahnen zu nutzen. Der öffentliche Busverkehr wird entlang der Marathonstrecke nur eingeschränkt nutzbar sein.

Einschränkungen durch „Das Zehntel“-Läufe am Samstag

Streckenverlauf der Läufe der Veranstaltung „Das Zehntel“ 2026. Foto: Das Zehntel

Bereits am Samstag kommt es aufgrund der Läufe der Veranstaltung „Das Zehntel“, an denen etwa 12.000 Kinder und Jugendliche teilnehmen, im Bereich rund um die Messehallen zu Straßensperrungen.

Die Polizei richtet am Sonntag unter der Rufnummer 040 4286-56565 ein Verkehrsinformationstelefon ein, welches in der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr besetzt sein soll.

Weitere Informationen unter anderem zur Streckenführung, den Sperrzeiten, Kontaktadressen sowie eine interaktive Verkehrskarte gibt es unter: https://haspa-marathon-hamburg.de/verkehrsinformationen/ und www.daszehntel.de/.

Weitere Veranstaltungen am Samstag

Darüber hinaus finden am Samstag weitere Veranstaltungen/Versammlungen im Stadtgebiet statt. Unter anderem hat eine Privatperson für den Zeitraum zwischen 13:00 und 19:00 Uhr zu einem Aufzug aufgerufen und erwartet hierzu 500 bis 2.000 Teilnehmende. Der Aufzug soll auf der Route Besenbinderhof – Kurt-Schumacher-Allee – Altmannbrücke – Steintorwall – Glockengießerwall – Lombardsbrücke – Esplanade – Dammtordamm verlaufen und auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz enden.

Zudem finden am Samstag ab 18:00 Uhr eine Konzertveranstaltung in der Barclays Arena sowie um 18:30 Uhr die Fußballbundesligabegegnung Hamburger SV – TSG Hoffenheim im ausverkauften Volksparkstadion statt.

Im Hamburger Osten müssen am kommenden Wochenende die restlichen Abbrucharbeiten des nördlichen Brückenteils der Berlinertordammbrücke unter Vollsperrung der Bürgerweide ausgeführt werden. Diese erfolgt von Freitag, 24.04.2026, 22:00 Uhr, bis Montag, 27.04.2026, 05:00 Uhr. Entsprechende Ausweichrouten sind ausgeschildert.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Hamburg/Haspa Marathon Hamburg/Das Zehntel