Mann stirbt bei Verkehrsunfall im Kreis Uelzen

Natendorf (dpa) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 11 im Landkreis Uelzen ist am Nachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer mit seinem Pkw zwischen Barum und Vinstedt unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Er prallte mit seinem Auto gegen einen Baum und wurde auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Dort geriet das Fahrzeug in Brand und stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh in Flammen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät – er starb noch an der Unfallstelle.

Die Kreisstraße 11 blieb für die Dauer der Bergungsarbeiten sowie der Spurensicherung bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.