Verdi bleibt bei Warnstreik zur Hannover Messe

Zehntausende Besucher aus aller Welt werden zur Hannover Messe erwartet. Ausgerechnet zum Auftakt soll im Nahverkehr ein Warnstreik stattfinden. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Gewerkschaft Verdi hält am angekündigten Warnstreik im Nahverkehr zum Start der Hannover Messe am Montag und Dienstag fest. «Wir bleiben beim Streik, da ändert sich für uns nichts», sagte ein Verdi-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Auch bei weiteren Gesprächen von Arbeitgebern und Gewerkschaft gab es keine Einigung.

Der kommunale Arbeitgeberverband Niedersachsen (KAV) und Verdi trafen sich heute in kleiner Runde. Verdi habe jedoch kein Entgegenkommen gezeigt, teilte die Arbeitgeberseite mit. Nach Darstellung der Gewerkschaft ist hingegen die Arbeitgeberseite verantwortlich – der KAV sei bei seiner «Blockadehaltung» geblieben.

Streit um Arbeitszeit – Politik appelliert

Ein Streitpunkt ist die von Verdi geforderte Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Die Arbeitgeber sprechen sich geschlossen gegen eine Senkung aus. «Eine Reduzierung der Produktivität führt zu einer Verschlechterung des Fahrplanangebotes», sagte Hauptgeschäftsführer Michael Bosse-Arbogast.

Am Donnerstag hatten Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD), Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Messechef Jochen Köckler an die Tarifparteien appelliert, die Bedeutung der weltweit wichtigsten Industrieschau zu berücksichtigen.