Erhebliche Verspätungen auf der Bahnstrecke Hamburg-Hannover

Celle (dpa) –

Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover kommt es seit 16 Uhr zu erheblichen Verspätungen durch eine streckenweise Vollsperrung zwischen Celle und Suderburg (Landkreis Uelzen). Das betrifft insbesondere die Linien RE 2 und RE 3 des Metronom, wie ein Metronom-Sprecher mitteilte. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei für den Streckenabschnitt eingerichtet. ICE-Verbindungen werden dagegen umgeleitet, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte.

Hintergrund ist ein Böschungsbrand zwischen Südheide (Landkreis Celle) und Suderburg (Landkreis Uelzen). Nach Angaben des Metronom-Sprechers kann es auch nach Ende der Löscharbeiten noch stundenlang zu Verspätungen kommen. Reisende werden angehalten, auf Alternativrouten auszuweichen.