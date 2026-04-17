Auflieger mit 25 Tonnen Plastikgranulat brennt – A1 gesperrt

Die Autobahn 1 im Landkreis Oldenburg in Richtung Hamburg ist gesperrt. Grund ist der Brand eines Sattelaufliegers. (Symbolbild) Oliver Berg/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Nach dem Brand eines Anhängers mit 25 Tonnen Plastikgranulat ist die Autobahn 1 im Landkreis Oldenburg in Richtung Hamburg gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, muss der ausgebrannte Tankauflieger geborgen und das ausgetretene Granulat entfernt werden. Wie lange das dauert, was zunächst unklar. Möglicherweise wurde durch die Hitze und geschmolzenes Plastikgranulat auch die Fahrbahn beschädigt, wie der Sprecher sagte. Verletzt wurde niemand.

Was war passiert?

Nach ersten Erkenntnissen hörte der 53 Jahre alte Fahrer des Lastwagens zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener einen lauten Knall, dann sah er Rauch über seinem Sattelanhänger aufsteigen. Er hielt an und versuchte die Flammen zu löschen – vergeblich. Der Fahrer koppelte ab und fuhr die Sattelzugmaschine aus dem Gefahrenbereich.

Feuerwehrleute übernahmen die weiteren Löscharbeiten. Der Schaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Wegen der dichten Rauchentwicklung war am Vormittag vorübergehend auch der Autobahnabschnitt in Richtung Osnabrück gesperrt.