Ladendetektiv ertappt zwei Elfjährige beim Stehlen im Markt

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Zwei elf Jahre alte Mädchen haben in einem Verbrauchermarkt in Wilhelmshaven versucht, Waren zu stehlen. Dabei seien sie vom Ladendetektiv beobachtet worden, sagte ein Polizeisprecher. Er beobachtete, wie die Mädchen Waren aus den Regalen nahmen, Etiketten entfernten und die Gegenstände in Rucksäcken verpackten.

Das Geschäft alarmierte die Polizei. Bei der Durchsuchung der Rucksäcke fanden die Beamten mehrere Waren aus dem Markt. Die Beamten übergaben die beiden Mädchen am Dienstagnachmittag an ihre Erziehungsberechtigten. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.