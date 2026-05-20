Kiosk-Kontrolle in Salzgitter: Zoll findet illegale Waren

Salzgitter (dpa/lni) –

Ein vermeintlicher Toilettenbesucher in einem Kiosk ist in Salzgitter vom Zoll gestoppt worden. Der 23-Jährige hatte den Kiosk nach seinem Toilettengang während einer Zollkontrolle mit einem Paket verlassen wollen, in dem sich unversteuerte Zigarettenstangen befanden, wie die Beamten mitteilten. Neben den illegalen Zigaretten fand der Zoll bei der Kontrolle vergangene Woche auch weitere illegale Gegenstände wie Lachgas, Potenzmittel und Snus, das ist ein Oraltabak.

Die Zigaretten sowie zudem gefundene Flüssigkeiten für E-Zigaretten ergaben den Angaben zufolge einen Steuerschaden von rund 5.540 Euro. Die Beamten fanden die diversen illegalen Produkte demnach unter dem Verkaufstresen sowie in einem Lagerraum. Im Hinterhof entdeckte der Zoll zudem ein Fahrzeug mit weiteren unversteuerten Tabakwaren. Gegen den vermeintlichen Toilettengänger sowie gegen den 32 Jahre alten Kioskbesitzer wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet.