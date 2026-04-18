Feuerwehr löscht Waldbrand bei Celle mit Hilfe aus der Luft

Mit Unterstützung aus der Luft konnte die Feuerwehr einen Waldbrand am Fuhsekanal eindämmen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Celle (dpa/lni) –

Die Feuerwehr hat einen Waldbrand am Fuhsekanal bei Celle gelöscht und eine Ausbreitung verhindert. Rund 500 bis 700 Quadratmeter Waldboden standen dort in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die alarmierten Ortsfeuerwehren Großmoor und Westercelle erhielten demnach Unterstützung aus der Luft: Ein Überwachungsflugzeug des Feuerwehr-Flugdienstes Niedersachsen erkundete die Lage und lieferte den Einsatzkräften wichtige Informationen zur Ausdehnung des Feuers. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden verbliebene Glutnester im Waldboden abgelöscht.