Ironman in Hamburg – zahlreiche Straßen am Sonntag gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen der Ironman-Europameisterschaft werden am Sonntag zahlreiche Straßen in Hamburg gesperrt. Die Strecke für das 180 Kilometer lange Radrennen, das Teil des Ironmans ist, reicht nach Angaben der Veranstalter von Othmarschen im Westen über die Innenstadt und an der Norderelbe entlang bis zum Zollenspieker in Kirchwerder. Die Straßen werden ab 6.00 Uhr morgens gesperrt und gegen 17.30 Uhr wieder freigegeben. Es werden rund 3.000 Teilnehmer erwartet.

Die fast 90 Kilometer lange Strecke könne nur an einigen wenigen Schleusenpunkten von Anliegern gequert werden, heißt es. Der Hamburger Hauptbahnhof ist nur eingeschränkt mit dem Auto erreichbar, Wallringtunnel und Lombardsbrücke sind gesperrt.

Einschränkungen für Wassersport auf der Alster

Vor dem Radrennen schwimmen die Teilnehmer 3,8 Kilometer auf der Alster, als dritte Disziplin steht ein Marathonlauf auf dem Programm. Freizeitkapitäne können die Binnen- und den südlichen Teil der Außenalster von Samstagnachmittag (16.00 Uhr) bis Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) nicht nutzen. Für die Laufstrecke sind zahlreiche Straßen am westlichen Ufer der Alster von 10.30 bis 23.30 Uhr reserviert.

Umleitung mit Hindernissen

Als Umfahrung für den Autoverkehr empfehlen die Veranstalter die B5 und die B75. Im Norden Hamburgs ist von Samstagmorgen, 6.00 Uhr, bis Sonntagabend 20.00 Uhr der Sengelmanntunnel am Flughafen für Sanierungsarbeiten gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Damit ist die nördliche Umfahrung der Innenstadt über die B433 teilweise blockiert. Der Verkehr wird über die Alsterkrugchaussee und die Flughafenstraße umgeleitet. Im Südosten der Stadt ist am Sonntag wegen des Radrennens der Ring 2 im Bereich der Andreas-Meyer- und Grusonstraße gesperrt.

Ersatzverkehr auf S- und U-Bahnlinien

Nach Angaben des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) führen die Straßensperrungen für den Ironman zu massiven Verkehrseinschränkungen. «Es wird empfohlen auf U- und S-Bahnen umzusteigen», heißt es. Allerdings fahren am gesamten Samstag und Sonntag keine S-Bahnen zwischen Stellingen und Altona beziehungsweise Holstenstraße. Fahrgäste der S3 (Pinneberg-Neugraben) und S5 (Elbgaustraße-Neugraben) müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Auch auf der U-Bahnlinie U3 wird gebaut. Darum ist der Betrieb zwischen Barmbek und Mundsburg noch bis zum 5. Juli unterbrochen.