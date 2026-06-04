Blitz und Donner in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Über Niedersachsen und Bremen zieht eine Gewitterfront auf. Zunächst startet der Donnerstag mit Wolken und vereinzelten Schauern bei 18 bis 21 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Gegen Mittag werden dann teils kräftige Gewitter erwartet. Diese gehen demnach meist mit Sturmböen um die 65 bis teils 95 km/h einher. Vereinzelt herrschen orkanartige Böen um die 110 km/h. Zum Regen kommen laut DWD noch bis zu 2 Zentimeter kleinkörniger Hagel dazu.

Nachts fallen die Temperaturen auf bis zu 8 Grad im Harz, Gewitter und Schauer nehmen ab, wie es weiter heißt.

Auch am Freitag kommt es laut DWD zu einzelnen Gewittern. An der Nordsee herrscht ein frischer bis böig starker Wind. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 16 Grad auf den Inseln bis 21 Grad im Wendland ein, bevor sie nachts wieder auf bis zu 7 Grad fallen.

Das Wochenende bleibt nass bei 18 bis 22 Grad. Am Sonntag kommt es nochmals zu einzelnen Gewittern.