Glanz statt Schmutz – Riesige Waschanlage für U-Bahnen

Hamburg (dpa/lno) –

Riesige Bürsten, Schaum und Tausende Liter Wasser: In der XXL-Waschanlage der Hochbahn in der U-Bahn-Werkstatt Farmsen werden Züge auf Hochglanz gebracht. Nach 28 Tagen im Großstadtverkehr muss der Dreck außen wieder runter. Normalwäsche oder Intensivwäsche – das entscheidet ein Waschwagenfahrer nach Prüfung, wie stark die Verschmutzung ist. 40 Minuten dauert ein Waschgang.

Während der Schönheitskur nähern sich rund 30 riesige, rote Bürsten rotierend den Wagen und spülen kraftvoll den Dreck runter. Doch Bürste ist nicht gleich Bürste, wie die Namen verraten: Ob Portalbürste, Dachbürste, Seitenbürste oder Faltenbalgbürste – jede hat ihre individuelle Aufgabe.

3500 Liter Wasser pro Waschgang reinigen laut Hochbahn die verschmutzten Wagen. Davon werden 2500 Liter als Brauchwasser wiederverwendet, erklärt Werkstatt-Leiter Bernd Kühn. 1000 Liter kommen nach seinen Angaben aus einem Brunnen. «Also es ist kein Trinkwasser.»