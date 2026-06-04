Hamburg steuert auf Storchen-Rekordjahr zu

In Hamburg leben so viele Storchenpaare wie in keiner anderen Großstadt. Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa) –

Seit Jahren schon ist Hamburg die Großstadt mit den meisten Weißstörchen. 2026 haben erneut mehr Brutpaare ein Nest entlang der Elbe gesucht und ziehen dort derzeit ihre Jungen auf. Damit steuere die Hansestadt auf einen Rekord zu, sagt Jürgen Pelch, Storchenbetreuer beim Naturschutzbund Nabu Hamburg. «Die Bilanz müsste dieses Jahr rekordverdächtig sein.»

Auf Hamburger Stadtgebiet leben aktuell 56 Storchenpaare. «Ob sie alle Bruterfolg haben, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber es wird bestimmt noch etwas besser als 2024, da hatten wir 113 Jungstörche.» Auf der niedersächsischen Seite der Elbe leben Pelch zufolge ähnlich viele Tiere.

Die meisten Hamburger Weißstörche leben in den Vier- und Marschlanden, also im Bezirk Bergedorf. Vor 50 Jahren lebten auf Hamburger Grund lediglich acht Paare. Dass sich die Störche vor allem entlang der Elbe im Westen der Stadt so wohlfühlen und immer wieder kommen, liegt auch an den vielen Teichen, kurzen Wiesen, Feuchtwiesen und Gräben, wie ein Sprecher der Hamburger Umweltbehörde sagt.

Und Pelch ergänzt: «Alle 20 Meter haben wir Gräben. Wir liegen ja hier auf Normalnull oder sogar etwas unter dem Meeresspiegel und das Gebiet muss entwässert werden und bei Trockenheit kann man das auch bewässern und das kommt den Störchen zugute.»

Störche ernähren sich vor allem von Kleintieren wie Fröschen, Lurchen, Mäusen und Maulwürfen, Jungstörche werden zu Beginn beispielsweise mit Regenwürmern gefüttert.

Für Jürgen Pelch, der in diesem Jahr seit genau 50 Jahren ehrenamtlicher Storchenbetreuer in Hamburg ist, beginnt nun die Zählung der aus den Nestern herausragenden Schnäbel. Auf diese Weise wird registriert, wie viele Jungtiere die Brutpaare in dieser Saison aufgezogen haben.

Die offizielle Bilanz stellen Umweltbehörde, Nabu und Jürgen Pelch Mitte/Ende Juli vor. Wenig später fliegen die ersten Störche bereits Richtung Süden.