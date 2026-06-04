28-Jähriger nach Messerangriff in Harburg im Krankenhaus

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem eskalierten Streit ist ein 28-Jähriger im Hamburger Stadtteil Harburg mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer aneinander, wie die Polizei mitteilte. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der beiden den 28-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter flüchtete.