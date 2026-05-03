Radfahrer mit 3,47 Promille in Cloppenburg gestoppt

03. Mai 2026 10:09
Die Polizei hielt am Samstag einen betrunkenen Radfahrer an. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei hielt am Samstag einen betrunkenen Radfahrer an. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Cloppenburg (dpa/lni) –

Mit 3,47 Promille ist ein 56-Jähriger am Samstagabend auf dem Fahrrad durch Cloppenburg gefahren. Ein aufmerksamer Bürger meldete den Mann, der mit einer «unsicheren Fahrweise» auffiel, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Beamten stoppten den 56-Jährigen, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,47 Promille. 

Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260503-930-26540/1

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