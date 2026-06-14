Mit wem die Linke in den Wahlkampf zieht

Bremen (dpa/lni) –

Die Bremer Linken stellen sich mit Sofia Leonidakis für den Wahlkampf auf. Die Fraktionsvorsitzende soll Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl im Mai 2027 werden, wie die Linken auf ihrem Landesparteitag beschlossen. Leonidakis wird unterstützt von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard, Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt und dem Co-Fraktionsvorsitzenden Nelson Janßen (alle Linke).

«Wir gehen entschlossen in den Bürgerschaftswahlkampf im kommenden Jahr», kündigte Landessprecher Max Petermann an. «Gemeinsam werden wir an Haustüren klopfen, Plakate aufhängen, Gespräche führen und an Werkstoren Flyer verteilen.» Offiziell wird die Partei Leonidakis und ihr Team im September aufstellen, das Wahlprogramm soll im November beschlossen werden.

Auf ihrem Parteitag legte die Linke aber schon erste Inhalte für den Wahlkampf fest. Themen sind unter anderem bezahlbares Wohnen, soziale Gerechtigkeit und ein kritischer Umgang mit der Rüstungsindustrie.