Sperrungen sorgen für Stau auf Hamburgs Straßen

Hamburg (dpa/lno) –

Wer heute in Hamburg mit dem Auto unterwegs ist, kommt nur schleichend voran. Besonders auf der B 4 im Stadtbereich stockt der Verkehr in beide Richtungen, wie eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale mitteilt. Auch auf der A 1 in Richtung Süden herrschen acht Kilometer Stau.

Grund für das hohe Verkehrsaufkommen ist die Sperrung des Elbtunnels und der Köhlbrandbrücke aufgrund von Bauarbeiten. Bereits am Samstag kam es daher auf allen Ausweichrouten zu Staus und zähen Autofahrten.