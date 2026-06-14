Lübecker bei Explosion von Campingkocher schwer verletzt

Bei der Explosion eines Campingkochers ist ein Mann so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen werden musste. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

In der Lübecker Altstadt hat ein Mann in seiner Wohnung mit einem Campingkocher gekocht und so eine Explosion ausgelöst. Der Mann sei dabei schwer verletzt worden, sagte ein Mitarbeiter der Polizeileitstelle in Kiel. Er wurde am Nachmittag in eine Klinik nach Hamburg geflogen. Durch die Druckwelle sei zudem eine Leichtbauwand in der Wohnung des Mannes umgefallen.

Nachdem ein Statiker die Stabilität des Hauses geprüft hatte, wurden fünf Menschen aus dem Gebäude evakuiert. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Durch die Explosion sei kein offenes Feuer entstanden.

Warum es zu der Explosion kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern dem Polizeimitarbeiter zufolge noch an.