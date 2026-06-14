Bericht: Werder mit Schweizer WM-Fahrer Itten einig

Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht nach Informationen des Portals «Deichstube» vor der Verpflichtung des Schweizers Cedric Itten. Der Stürmer ist aktuell mit der Nationalmannschaft seines Landes bei der WM. Die Bremer und der 29-Jährigen sollen sich laut «Deichstube» mündlich geeinigt haben. Der Wechsel soll noch während der WM perfekt gemacht werden.

Itten spielte zuletzt bei Fortuna Düsseldorf. Seine 15 Saisontore konnten den Zweitliga-Abstieg der Rheinländer aber nicht verhindern. Sein Vertrag in Düsseldorf hat für die 3. Liga keine Gültigkeit mehr. Somit könnte er ablösefrei an die Weser kommen.

Er kennt bereits Werder-Trainer Daniel Thioune. Nach Ittens Wechsel im vergangenen Sommer von den Young Boys Bern nach Düsseldorf arbeiteten beide bis Thiounes Freistellung als Fortuna-Trainer im Oktober zusammen.