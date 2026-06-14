Feuerwehr rückt zu gut einem Dutzend Wetter-Einsätzen aus

Wegen des Wetters musste die Feuerwehr in Hamburg mehrfach ausrücken. (Symbolbild) Julian Weber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des stürmischen Wetters ist die Hamburger Feuerwehr zu mehr als einem Dutzend Einsätzen ausgerückt. Es habe seit 7.00 Uhr morgens bis etwa 15.30 genau 14 wetterbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Mitarbeiter des Feuerwehr-Lagezentrums in Hamburg. Verletzt worden sei aber niemand.

Die Feuerwehrleute seien vor allem ausgerückt wegen herabfallender Äste, umgestürzter Bäume oder Gegenständen, die abzustürzen drohten. Es sei aber kein Baugerüst umgestürzt, auch seien keine Keller vollgelaufen oder Straßen gesperrt worden.

Den Daten des Deutschen Wetterdienstes zufolge wurden mittags an der Messstation in Hamburg-Fuhlsbüttel Windgeschwindigkeiten von fast 60 Stundenkilometern gemessen.