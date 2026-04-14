E-Scooter-Fahrer soll vier Polizisten verletzt haben

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein E-Scooter-Fahrer soll bei einer Kontrolle in Hildesheim vier Polizisten verletzt haben. Der 28-Jährige sei einer Streife aufgefallen, weil er gemeinsam mit einer 23-Jährigen auf dem E-Roller unterwegs war, teilte die Polizei mit. Erlaubt sei nur eine Person. Sowohl der Fahrer als auch seine Begleitung sollen gereizt und verständnislos auf die Kontrolle am Montagnachmittag reagiert haben.

Als der Mann die Beamten zur Wache begleiten sollte, spitzte sich die Situation zu und mündete laut Polizei in erheblicher Gegenwehr. Nur mit Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung sei es gelungen, den 28-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Wegen des Widerstands des Mannes seien vier Beamtinnen und Beamte verletzt worden – zwei so schwer, dass sie vorerst nicht mehr dienstfähig seien.