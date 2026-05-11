E-Scooter-Fahrer fährt gegen Fahrradfahrer und flüchtet

Giesen (dpa/lni) –

In Giesen (Landkreis Hildesheim) ist der Fahrer eines E-Scooters gegen einen Fahrradfahrer gefahren und daraufhin geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Radfahrer dabei leicht verletzt. Demnach kam dem Radfahrer am späten Nachmittag ein E-Scooter-Fahrer entgegen. Letzterer stieß beim Abbiegen gegen den Fahrradfahrer, sodass beide stürzten, hieß es. Danach suchte der E-Scooter-Fahrer das Weite. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.