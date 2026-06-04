Unwetter mit Sturmböen und Hagel erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Gewitter, Hagel und orkanartige Sturmböen: Besonders in Mecklenburg-Vorpommern herrscht am Donnerstag Unwettergefahr. Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg kommt es zu teils kräftigen Gewittern und in Schauernähe böigem Wind, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Die Temperaturen pendeln sich hier zwischen 18 und 20 Grad ein. In Mecklenburg-Vorpommern kann es bis zu 23 Grad werden. Nachts nehmen der Vorhersage zufolge Schauer und Gewitter im Norden allmählich ab.

Auch am Freitag kommt es dann laut DWD weiter zu Gewittern. Es herrscht ein stark böiger Wind, besonders an der Nordsee. In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen von 18 bis 21 Grad tagsüber auf 13 bis 8 Grad. Zudem kommt es lokal zu Nebelbildung, wie es weiter heißt.

Eine kurze Gewitterpause bietet der Samstag, bevor es dem DWD zufolge am Sonntag wieder blitzt und donnert im Norden. Am Samstag werden neben Regenschauern Höchstwerte um die 19 Grad auf Sylt bis 21 Grad in Hamburg erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es laut der Wetterexperten meist trocken bei ähnlichen Temperaturen. Trotz Gewitter und Schauern steigen die Temperaturen hier am Sonntag auf bis zu 23 Grad.