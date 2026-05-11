Betrunkener attackiert Tramfahrerin und Polizei

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein 45-jähriger Mann hat in einer Braunschweiger Straßenbahn die Fahrerin bedrängt, beschimpft, gegen die geschlossene Fensterscheibe der Kabine geschlagen und gespuckt. Auch den alarmierten Beamten gegenüber verhielt sich der offensichtlich stark betrunkene Mann aggressiv: Er beleidigte sie und trat ihnen mit geballten Fäusten entgegen, wie die Polizei mitteilte.

Der 45-Jährige wehrte sich mit Tritten gegen das Anlegen von Handfesseln, so dass die Einsatzkräfte Zwang anwendeten und ihn in Gewahrsam nahmen, wo er die Nacht verbrachte. Nach dem Vorfall vom Samstagabend wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung eingeleitet.