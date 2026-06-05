Bedrohungslage an Schule – Tatverdächtiger festgenommen

Winsen/Luhe (dpa) –

Wegen einer Bedrohungslage an einem Gymnasium in Winsen an der Luhe im Landkreis Harburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war gegen 10.00 Uhr ein Hinweis auf eine telefonische Bedrohung eingegangen. Daraufhin sei die Schule evakuiert worden.

Die Schülerinnen und Schüler seien zu einer Sammelstelle gebracht worden und könnten diese nach und nach verlassen, sagte der Sprecher. Für sie bestehe keine akute Gefahr. Das Gebäude werde weiterhin von Polizeikräften durchsucht, der Bereich rund um das Gymnasium an der Bürgerweide sei abgesperrt.

Zu dem Tatverdächtigen und den Hintergründen der Bedrohung machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen und die polizeilichen Maßnahmen liefen noch. Für besorgte Angehörige richtete die Polizei eine Hotline ein.