Ärzte warnen vor «Rasenmäher» im Gesundheitssystem

05. Juni 2026 12:50
Eine medizinische Fachangestellte misst den Blutdruck einer Frau. (Symbolbild) Pia Bayer/dpa
Eine medizinische Fachangestellte misst den Blutdruck einer Frau. (Symbolbild) Pia Bayer/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die vom Bund geplanten Kürzungen im Gesundheitssystem drohen nach Ansicht der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) die Versorgung deutlich zu verschlechtern. «Diese Rasenmähermethode der Bundesregierung lehnen wir ab», sagte ÄKN-Präsidentin Marion Charlotte Renneberg.

Damit es auch zukünftig gefestigte regionale Strukturen zur Behandlung von Patientinnen und Patienten gebe, müsse der Gesetzentwurf zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge grundlegend überarbeitet werden, sagte die Ärztin. Das Gesetz sehe Einsparungen bei Praxen, Kliniken und den Herstellern von Arzneimitteln von 11,2 Milliarden Euro allein für das Jahr 2027 vor.

Der stellvertretende Präsident der Ärztekammer, Thomas Buck, warnte die aktuell geplanten Maßnahmen würden zu längeren Wartezeiten, insgesamt weniger verfügbaren Terminen und noch mehr Bürokratie führen. Man müsse damit rechnen, dass «bestehende Strukturen unkontrolliert wegbrechen» und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte frühzeitig ihren Job aufgeben.

© dpa-infocom, dpa:260605-930-177998/1

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