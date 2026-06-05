Ein Toter nach Brand in Einfamilienhaus in Aurich

Aurich (dpa/lni) –

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Aurich hat die Feuerwehr einen Toten geborgen. Das Feuer war am Freitag ausgebrochen, das Gebäude stand im Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Ein 19 Jahre alter Bewohner rettete sich mit Unterstützung von Nachbarn ins Freie. Er kam laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Passant erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Angaben zum Alter und Geschlecht des Toten machte die Polizei zunächst nicht. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 350.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.