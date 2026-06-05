Schmuckhändler wird in Hamburg überfallen

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Schmuckhändler ist in Hamburg auf dem Weg zu seinem Auto von Unbekannten überfallen und beraubt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 30-jährige Mann am Donnerstagabend in einem Parkhaus im Stadtteil Harburg von drei bisher unbekannten Tätern angegriffen, auch mit Pfefferspray.

Der Mann sei bei dem Überfall leicht verletzt worden, habe aber keine ärztliche Versorgung benötigt. Eine Umhängetasche, in der sich unter anderem Altgold und Bargeld befunden haben soll, sei von den Tätern entwendet worden, bevor diese aus dem Parkhaus flüchteten. Trotz Fahndungsmaßnahmen habe die Polizei die Unbekannten bisher nicht finden können.