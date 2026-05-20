Backhaus vor Wechsel von Bremen nach Freiburg

Bremen (dpa) –

Torhüter Mio Backhaus steht offenbar vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen zum Liga-Konkurrenten SC Freiburg. Wie die «Bild» berichtet, soll der 21-Jährige für eine Sockelablöse von 15 Millionen Euro von der Weser an die Dreisam wechseln. Auch laut «Deichstube» sei sich der U21-Nationaltorwart in allen Punkten mit den Badenern einig.

Eine offizielle Bestätigung des Transfers wird in den kommenden Tagen erwartet. Der bisherige SC-Stammtorwart Noah Atubolu steht demnach vor dem Abgang. Neben Freiburg hatten zuletzt auch mehrere Clubs aus England Interesse an Backhaus gezeigt. Der Torhüter entschied sich jedoch offenbar für einen Verbleib in der Bundesliga.

Der mit der Backhaus-Personalie konfrontierte Atubolu wollte kurz nach dem 0:3 im Europa-League-Finale gegen Aston Villa seinen Abgang nicht bestätigen. «Das kann ich so nicht sagen. Die Message ist mir auch neu, was ich gerade von Ihnen bekommen habe. Deswegen: Dazu kann ich gar nicht viel sagen», antwortete der Freiburger Schlussmann auf eine entsprechende Frage einer RTL-Reporterin.