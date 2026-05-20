Fin Bartels wird Scout bei Holstein Kiel

Kiel (dpa) –

Der frühere Fußball-Profi Fin Bartels kehrt als Scout zum Zweitligisten Holstein Kiel zurück. «Holstein Kiel war für mich immer mehr als nur ein Verein und die Verbindungen sind natürlich nie abgerissen», sagte der 39 Jahre alte gebürtige Kieler, der seine Karriere 2023 beendet hatte.

Der Offensivspieler war dabei ausschließlich für norddeutsche Clubs aktiv: Kiel, Hansa Rostock, FC St. Pauli und Werder Bremen. «Wir freuen uns, dass er jetzt bei uns seine Laufbahn außerhalb des Platzes startet», sagte Kiels Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe.