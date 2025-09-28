Motorradfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Die Polizei wurde zu einem Unfall im Emsland gerufen. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Langen (dpa/lni) –

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist beim Überholen im Landkreis Emsland mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blinkte der Autofahrer, um nach links abzubiegen – der Motorradfahrer setzte dennoch zum Überholen an und die Fahrzeuge kollidierten.

Der 24-Jährige verletzte sich den Angaben zufolge schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Es bestehe der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Bei dem Unfall in Langen am späten Nachmittag ist zudem Öl ausgelaufen, wie die Polizei mitteilte. Die Reinigungsarbeiten liefen am Abend noch. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der Unfallursache.