Australien mit zwei Pauli-Profis zur WM

Sydney (dpa) –

Mit den St.-Pauli-Profis Jackson Irvine und Connor Metcalfe reist Australien zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Nordamerika. Zudem nominierte Trainer Tony Popovic den Ex-Herthaner Mathew Leckie für das Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli. In der Gruppe D trifft Australien auf die Türkei, Co-Gastgeber USA und Paraguay.

Der 33 Jahre alte Irvine zählt zu den Führungsspielern der Socceroos. Der Kapitän des Hamburger Bundesliga-Absteigers absolvierte bisher 81 Länderspiele und war bereits bei der WM 2018 in Russland und vor vier Jahren in Katar im Einsatz. Dort hatte Australien überraschend das Achtelfinale erreicht, war da am späteren Weltmeister Argentinien gescheitert.