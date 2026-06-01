Lkw brennt auf A2 – Strecke bei Lauenau voll gesperrt

01. Juni 2026 5:34
Wegen eines brennenden Lkw ist die A2 Richtung Dortmund auf allen Spuren gesperrt. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa
Wegen eines brennenden Lkw ist die A2 Richtung Dortmund auf allen Spuren gesperrt. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Lauenau (dpa/lni) –

Die Autobahn 2 zwischen Lauenau und Rehren im Kreis Schaumburg ist aufgrund eines brennenden Lastwagens voll gesperrt worden. Die Zugmaschine des Fahrzeugs sei am frühen Morgen voll abgebrannt, sagte ein Pressesprecher. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Der Verkehr wird ab Lauenau in Fahrrichtung Dortmund abgeleitet. Den Angaben nach war kein Gefahrgut in dem Lkw geladen. Die Brandursache ist derzeit unklar.

© dpa-infocom, dpa:260601-930-155668/1

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