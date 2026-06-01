Lkw brennt auf A2 – Strecke bei Lauenau voll gesperrt

Lauenau (dpa/lni) –

Die Autobahn 2 zwischen Lauenau und Rehren im Kreis Schaumburg ist aufgrund eines brennenden Lastwagens voll gesperrt worden. Die Zugmaschine des Fahrzeugs sei am frühen Morgen voll abgebrannt, sagte ein Pressesprecher. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Der Verkehr wird ab Lauenau in Fahrrichtung Dortmund abgeleitet. Den Angaben nach war kein Gefahrgut in dem Lkw geladen. Die Brandursache ist derzeit unklar.