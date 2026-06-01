Mann fährt mit 105 km/h durch 50er-Zone

Bliedersdorf (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist bei Bliedersdorf im Landkreis Stade mit 105 km/h in einer 50er-Zone geblitzt worden. Die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße in Richtung Grundoldendorf, wie der Landkreis Stade mitteilte.

Dem Mann drohen ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Sollte von einem Vorsatz ausgegangen werden, könnte etwa auch das Bußgeld verdoppelt werden. Mehr als 1.200 Fahrzeuge fuhren am vergangenen Freitagmorgen an der Polizei vorbei – etwa 27 davon überschritten die Geschwindigkeit.