Auffahrunfall mit Motorrad: Zwei Jugendliche schwer verletzt

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall auf dem Südschnellweg in Hannover sind am Abend zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Ein 16-Jähriger sei mit seinem Motorrad auf ein Stauende aufgefahren und dabei nahezu ungebremst gegen ein Auto geprallt, teilte die Polizei mit. Er und seine 15 Jahre alte Mitfahrerin wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall passierte zwischen den Anschlussstellen Seelhorster Kreuz und Hildesheimer Straße. Der Südschnellweg war zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt. Laut Polizei bildeten sich deshalb im abendlichen Berufsverkehr Staus. Den entstandenen Sachschaden schätzte sie auf 18.000 Euro. Warum der Jugendliche auf das Stauende auffuhr, war zunächst unklar. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.