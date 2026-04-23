Tarifverhandlungen im Hamburger Handel beginnen

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Einzel- und Versandhandel beginnen am Freitag die Tarifverhandlungen. Das teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, kurz Verdi, mit. Die Gewerkschaft fordert die Arbeitgeberseite auf, Löhne und Gehälter der rund 90.000 Beschäftigten um sieben Prozent zu erhöhen. Der Tarifvertrag solle ein Jahr lang laufen.

«Im Einzel- und Versandhandel werden Jahr für Jahr Milliardengewinne erzielt – während die Löhne hinterherhinken», sagte die regionale Verdi-Verhandlungsführerin für den Handel, Heike Lattekamp. Verdi zufolge endet die sogenannte Friedenspflicht am 1. Mai. Danach sind Warnstreiks möglich.