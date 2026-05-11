Arbeitgeber legen Tarif-Angebot für den Handel vor

Die Tarifverhandlungen im Hamburger Handel sollen im Juni fortgesetzt werden. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa/dpa-tmn

Hamburg (dpa/lno) –

In den laufenden Tarifverhandlungen im Hamburger Einzel- und Versandhandel hat die Arbeitgeberseite ein erstes Angebot vorgelegt. Die Arbeitgeber bieten in zwei Stufen insgesamt 3,5 Prozent mehr Entgelt, wie der Handelsverband Nord mitteilte. Der Vertrag solle zwei Jahre lang laufen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wies das Angebot zurück. Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattekamp sprach nach der zweiten Verhandlungsrunde von einer «Unverschämtheit».

Die Gewerkschaft fordert von der Arbeitgeberseite, die Löhne und die Gehälter der rund 90.000 Beschäftigten um sieben Prozent zu erhöhen. Die monatliche Bezahlung solle brutto um mindestens 225 Euro steigen. Der Tarifvertrag soll nach Vorstellung von Verdi ein Jahr lang laufen.

Die Verhandlungen hatten im April begonnen. Im Mai hatte Verdi zu einem ersten Warnstreik aufgerufen. Die Gespräche sollen laut Handelsverband Nord am 2. Juni fortgesetzt werden.