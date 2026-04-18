Tödlich verunglückter Radfahrer identifiziert

Der Tote bei einem tödlichen Fahrradunfall mit einem Lkw in Hamburg-Billbrook konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 53-jährigen Mann. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat den Mensch identifiziert, der am Freitag in Hamburg bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw getötet wurde. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, handelt es sich um einen 53 Jahre alten Mann.

Er war auf einem Fahrrad im Stadtteil Billbrook unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Lkw eines 62-Jährigen kam. Der Mann sei bereits am Unfallort gestorben und konnte vorerst nicht identifiziert werden. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, sei noch unklar.

Zweiter tödlicher Fahrradunfall der Woche

Am Mittwoch war ein Elfjähriger im Stadtteil Wilstorf ebenfalls auf dem Fahrrad mit einem Lkw zusammengestoßen und gestorben. Auch dort ist bisher unklar, wie es zu dem Unfall kam.