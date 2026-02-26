Das neue Polizeigesetz sorgt in Niedersachsen für Diskussionen. Künftig soll damit auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Videoüberwachung möglich werden. Genau das ruft Kritik hervor: Denis Lehmkemper, der Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) in Niedersachen äußert große Bedenken und fordert, die Grundrechte der Bürger:innen konsequent im Blick zu behalten.

Über die politische Debatte und die geplanten Neuerungen hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Muzafar Mehmood mit Jörg Heidrich vom Fachmagazin c’t gesprochen.