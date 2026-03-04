Die Hochschule Flensburg (Schleswig-Holstein) hat am Mittwoch ein neues HealthLab eröffnet. Studierende des Pflegestudiengangs können dort an lebensechten Puppen, sogenannten High-Fidelity-Simulatoren, in einem geschützten Rahmen üben – bevor sie an realen Patient:innen zum Einsatz kommen.
