Die Hochschule Flensburg (Schleswig-Holstein) hat am Mittwoch ein neues HealthLab eröffnet. Studierende des Pflegestudiengangs können dort an lebensechten Puppen, sogenannten High-Fidelity-Simulatoren, in einem geschützten Rahmen üben – bevor sie an realen Patient:innen zum Einsatz kommen.

